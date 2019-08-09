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Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın İstanbul'da bir fabrikada buluştuğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti.

Odatv’nin haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’la Hadımköy’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasında buluştu.

Selçuk Bayraktar’ın babası da görüşmede yer aldı

Geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen ziyarette, Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de yer aldı. Ziyarette, Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra babası Özdemir Bayraktar ve FETÖ’nün Balyoz kumpasıyla mağdur edilmiş bir komutanın da bulunduğu öğrenildi.

Vakfa destek talebi

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu ve heyetine üretilen İHA ve SİHA’ları tanıttığı bunun yanı sıra Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) konuşulduğu belirtildi.

Anlatımınıza bakınca siz de güzel hizmetler yapıyorsunuz

Görüşmede, İmamoğlu’nun Bayraktar’a “İyi işler yapan kamuya yararı olan vakıfları diğerlerinden ayırırız. Anlatımınıza bakınca siz de güzel hizmetler yapıyorsunuz” dediği öğrenildi.

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