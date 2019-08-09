HDP'li Bulanık belediyesinin kasası soyulmuş giden para...
Anadolu Ajansı
MUŞ'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından para çalıştığı ortaya çıktı. Değişik tarihlerde toplam 6 bin lira çalınmış,
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.
Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.