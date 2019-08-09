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HDP'li Bulanık belediyesinin kasası soyulmuş giden para...

Anadolu Ajansı
HDP'li Bulanık belediyesinin kasası soyulmuş giden para...

MUŞ'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından para çalıştığı ortaya çıktı. Değişik tarihlerde toplam 6 bin lira çalınmış,

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.

Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

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