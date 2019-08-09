HDP'li Bulanık belediyesinin kasası soyulmuş giden para...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Denizli depreminde evleri yıkılan vatandaşlar için 250 konut yapılacak Haberin devamı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bir açıklama yaparak ABD'ye Gülen için çağrı yaptı Haberin devamı.