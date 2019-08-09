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AK Parti CHP MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fethullah Gülen'i teslim et çağrısı

AK Parti CHP MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fethullah Gülen'i teslim et çağrısı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bir açıklama yaparak ABD'ye Gülen için çağrı yaptı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ortak bir açıklama yaparak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye en yakın zamanda iadesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

Dört partinin ortak açıklaması şöyle:

"FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"

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