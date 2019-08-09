İzmir'de sanayi bölgesinde büyük yangın! Patlamalar yaşanıyor

İZMİR 'in Çiğli ilçesinde akşam saatlerinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan madeni yağ deposunda çıkan yangında küçük çaplı patlamalar yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.



Durumun bildirilmesi üzerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Madeni yağ deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği, zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik çemberine aldı.