HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!

Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'den yıllık 2,5 milyon euro talep eden Slovak oyuncu Martin Skrtel, İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta ile 1 milyon euroya anlaşması futbolseverleri şaşırttı.

3 yıllık Fenerbahçe macerası sona eren ve sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran Martin Skrtel'in yeni takımı belli oldu. Akşam'ın haberine göre tecrübeli Slovak stoper, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Başakşehir ve Beşiktaş ile de görüştü
Bonservisi elinde olduğu için Başakşehir ve Beşiktaş'la da görüşen, Fenerbahçe'den ise yıllık 2,5 milyon euro talep eden 34 yaşındaki futbolcunun, Atalanta'dan yıllık 1 milyon euro kazanacağı bildirildi.

Skrtel'in eşi İstanbul'da kalmak istedi
Öte yandan İtalya'nın saygın gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, Martin Skrtel'in eşi Barbara'nın İstanbul'da kalmak istediğini ancak deneyimli futbolcunun Şampiyonlar Ligi nedeniyle Atalanta'ya gitmek istediğini ve eşini ikna ettiğini yazdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti CHP MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fethullah Gülen'i teslim et çağrısı
AK Parti CHP MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fethullah Gülen'i teslim et çağrısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Denizli'de 250 konut yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Denizli'de 250 konut yapılacak
Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'
Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'
Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!
Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo
Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo
İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz
İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz
ÖNCEKİ HABERLER
Akıncı: Rumlar olumsuz tavrını sürdürüyor
Akıncı: Rumlar olumsuz tavrını sürdürüyor
Beşiktaş'ta ayrılık çanları çalıyor! Mirin Fransa yolcusu
Beşiktaş'ta ayrılık çanları çalıyor! Mirin Fransa yolcusu
HDP'li Bulanık belediyesinin kasası soyulmuş giden para...
HDP'li Bulanık belediyesinin kasası soyulmuş giden para...
Memur zammı pazarlığı hükümetin memura zam teklifi 16 Ağustos'ta olacak
Memur zammı pazarlığı hükümetin memura zam teklifi 16 Ağustos'ta olacak
Diyarbakır Belediyesi'nde neler oluyor? Protestolar var
Diyarbakır Belediyesi'nde neler oluyor? Protestolar var
Adana Belediye Başkanı Karalar'ın 'Yeter lo' çıkışı sosyal medyada olay oldu
Adana Belediye Başkanı Karalar'ın 'Yeter lo' çıkışı sosyal medyada olay oldu
Yorumlar