Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü. Görüşmede güvenli bölge, müşterek harekat merkezinin kurulması konuları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, Müşterek Harekat Merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mutabakat en kısa sürede hayata geçirilsin mesajı

Görüşmede, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, müşterek harekat merkezinin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konularına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın, en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

"Suriyelilerin geri dönmeleri için uygun ortam sağlanacak"

Ayrıca güvenli bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini "barış koridoru"na bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin, emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirildi.

ABD ile eş güdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilerek, Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alındı.

İkili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapılan görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine dair detaylar da gündeme geldi.