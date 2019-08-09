HDP, "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermedi?

ABD'ye terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in iadesi için ortak metin hazırlayıp çağrıda bulunan Meclis'teki 4 partiye destek vermeyen HDP, destek vermemelerinin gerekçesini, "Önce terör örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerekir" diyerek açıkladı.

TBMM'deki dört siyasi parti' nin ( AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) ABD'ye terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in iadesi için yaptığı çağrıya HDP katılmadı.

Parti, buna gerekçe olarak önce terör örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gereğini gösterdi. Ortak bildiriye imza atılmamasının nedenleri yazılı olarak kamuoyuna duyuruldu.

"Fetö ile mücadele iadelere sıkıştırılamayacak kadar önemli bir sorun"

Yazılı açıklamada, darbe girişiminde bulunanların evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yargılanmaları ve bu nedenle iade edilmelerinin tartışılmaz bir doğru olduğu belirtildi. Ancak FETÖ/Paralel Yapı ile mücadelenin, Fethullah Gülen ve diğer mensupların iadesine sıkıştırılamayacak kadar önemli bir sorun olduğu vurgulanarak, "İktidara geldiği 2002'den 2014 sonuna kadar Cemaate her türlü desteği sunan, bu desteği defalarca en üst düzeydeki temsilcileri tarafından dile getiren AK Parti iktidarının, bu yapının büyümesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu kapsamda adaletin tecellisini sağlaması gerekmektedir" denildi.

"Siyasi ayağın ortaya çıkarılması için verdiğimiz önergeler reddedildi"

Parti olarak siyasi ayak ve uzantılarının açığa çıkarılması için 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TBMM'de defalarca girişimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Bu yapının tüm boyutları ile araştırılması ve özellikle siyasi ayağının ortaya çıkarılması için 5 adet Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verdik. Verdiğimiz tüm önergeler AK Parti-MHP ittifakına mensup milletvekilleri tarafından ret edildi. Diğer muhalefet partilerinin aynı yöndeki önergeleri de AK Parti-MHP ittifakının tutumu nedeniyle akamete uğratıldı" ifadelerine yer verildi.

"Siyasi ayağı ortaya çıkarmayı gözden kaçırmak..."

HDP olarak; FETÖ'nün, başta siyasi ayak olmak üzere karanlıkta kalmış bağlantılarının ortaya çıkarılması için TBMM'de ortak bir araştırma komisyonu kurulmasının tekrar önerildiği açıklamada, "Konuyu iadelere sıkıştırmak, AK Parti-MHP ittifakının siyasi ayağı ortaya çıkarma konusunda üzerine düşen sorumlulukları gözlerden kaçırma amacından başka bir şey değildir" denildi.