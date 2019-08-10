HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

Türkiye Varlık Fonu'nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine  ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım  sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı.

Net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları  da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi verdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine  ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım  sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlanmıştır. Net bugünkü  değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL  tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak  üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal - Şans Ortak Girişimi  vermiştir.

10 yıllık hasılatın net değeri 28 milyar 119 milyon TL

Kamuya azami fayda sağlanmasının gözetildiği teklif alma sürecinde Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın net  bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL’dir. Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in  yüzde 49 katılımıyla oluşmaktadır.

Değerlendirme sürecinde net bugünkü değer, asgari hasılat taahhüdü  ve bu hasılat üzerinden işletmecinin alacağı asgari komisyon oranının  yanı sıra katılımcıların şans oyunları alanındaki deneyimi, finansal  yeterliliği ve teknik altyapı kriterleri de dikkate alınmıştır.

Kamuoyuna açıklama yapılacak

Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen süreçte Doğan - Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH tarafından  da teklif verilmiştir.

Süreç, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu’nun ilgili hizmet alım sözleşmesinin imzalanmasıyla  tamamlanacak ve kamuoyuna açıklama yapılacaktır. "

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin operasyonunu önlemek için DEAŞ kartını kullanıyorlar
Türkiye'nin operasyonunu önlemek için DEAŞ kartını kullanıyorlar
HDP, "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermedi?
HDP, "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermedi?
Fuat Oktay tarih verdi: Test sürüşleri başlıyor
Fuat Oktay tarih verdi: Test sürüşleri başlıyor
Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İSBAK Genel Müdürü Yetkin istifa etti
Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İSBAK Genel Müdürü Yetkin istifa etti
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı
Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
El Paso saldırganından kan donduran ifade! Meksikalıları hedef aldım
El Paso saldırganından kan donduran ifade! Meksikalıları hedef aldım
İzinsiz mesaj ve cep telefonu aramasını nereye nasıl şikayet edeceksiniz
İzinsiz mesaj ve cep telefonu aramasını nereye nasıl şikayet edeceksiniz
Mesut Özil ve Kolasinac, kadro dışı bırakıldı
Mesut Özil ve Kolasinac, kadro dışı bırakıldı
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Büyük adım olacak
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Büyük adım olacak
Kazadan kurtuldu, babası hastanelik etti
Kazadan kurtuldu, babası hastanelik etti
Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi
Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yorumlar