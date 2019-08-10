HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çarpıcı ifadeler: Ekonomik saldırılara bakın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çarpıcı ifadeler: Ekonomik saldırılara bakın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Enflasyon tekrar tersine döndü, düşmeye başladı. Faizler düşmeye başladı, ihracat artmaya başladı. Her türlü kur oyunlarıyla bizi dize getirmek isteyenlere mesajımız olsun. Kur, belirli bir aralıkta istikrarı yakaladı mı? Yakaladı" diye konuştu.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Şahin Tepesi Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Yozgat Teşkilat Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Oktay, Yozgat ziyaretinde esnaf, çiftçi, iş insanları ve gençlerin sesine kulak verdiklerini söyledi. 

Terörle mücadeleye değindi

Oktay, Yozgat'a yapılan yatırımlardan bahsederek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yozgat için çok önemli olduğunu aktardı. Terörle mücadeleye değinen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "İçeride ve dışarıda yaşadığımız terör boyutunu sizler de yaşıyorsunuz, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan olaydan bahsediyoruz. Doğu Akdeniz'de yaşanan olayları hepiniz sizler de yakinen görüyorsunuz. Bizim içeride de dışarıda da dik duruyor olabilmemiz için, liderimizin, genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, dimdik yoluna devam ediyor olabilmesi için, askeri alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda, sosyal ve kültürel alanda bütün gücümüzle gelişmemize yolumuza devam ediyor olmamız gerekiyor. Bunun için de dünden çok daha fazla birlik ve beraberliğe, ve çalışmaya ihtiyacımız var.

"Ekonomik saldırılara bakın"

Oktay, yeniden bir şahlanış dönemine girmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Birçok oyunlar oynandı gördünüz. 15 Temmuz öncesi ve sonrası, yetmedi ekonomik oynanan oyunlar. Ekonomik saldırılara bakın, bir yılı geride bıraktık. Bunun 6 ayı seçim dönemi olmasına rağmen şu anda geldiğimiz noktada, enflasyon tekrar tersine döndü düşmeye başladı, faizler düşmeye başladı, ihracat artmaya başladı.

Her türlü kur oyunlarıyla bizi dize getirmek isteyenlere mesajımız olsun. Kur, belirli bir aralıkta istikrarı yakaladı mı? Yakaladı. Aşağı doğru inmeyi görüyor muyuz?

Görüyoruz ve bu artarak da devam edecek. İhracatın artışı ithalatın azalmasıyla, özellikle cari açık da buna dahil, dış ödemeler dengesi de buna dahil. Bunların da çok hızla pozitif bir dengeye doğru gittiğine de yine hep birlikte şahit olacağız, bütçe açığı da buna dahil. Bunun için diyorum ki 81 il daha fazla çalışıyor olacak. 81 il teşkilatımız, genel merkezimizle birlikte hepimiz, kabine de dahil buna, dünden çok daha fazla, çok daha yoğun çalışıyor olma zorunluluğumuz var.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu: Onlara 2 kat teşekkür ediyorum
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu: Onlara 2 kat teşekkür ediyorum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı
İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı saldırı
Adana'da dehşet! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü
Adana'da dehşet! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü
Türkiye'nin operasyonunu önlemek için DEAŞ kartını kullanıyorlar
Türkiye'nin operasyonunu önlemek için DEAŞ kartını kullanıyorlar
HDP, "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermedi?
HDP, "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermedi?
Fuat Oktay tarih verdi: Test sürüşleri başlıyor
Fuat Oktay tarih verdi: Test sürüşleri başlıyor
Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İSBAK Genel Müdürü Yetkin istifa etti
Ekrem İmamoğlu'nun atadığı İSBAK Genel Müdürü Yetkin istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den hükümete 13 maddelik öneri paketi
CHP'den hükümete 13 maddelik öneri paketi
HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı
HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı
Böyle arkadaş olmaz olsun! Kaza yapınca araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı
Böyle arkadaş olmaz olsun! Kaza yapınca araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dışişleri'nden FETÖ açıklaması! Brezilya için de tehdit
Dışişleri'nden FETÖ açıklaması! Brezilya için de tehdit
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması
Kars bayram namazı vakti! Diyanet Kars Kurban bayramı namazı saat kaçta
Kars bayram namazı vakti! Diyanet Kars Kurban bayramı namazı saat kaçta
Yorumlar 2 yorum