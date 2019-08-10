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HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı

HDP'li Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı

DİYARBAKIR polisi, ihbar üzerine Kayapınar Belediyesi'ne uyuşturucu operasyonu düzenledi ancak herhangi bir kanıta ulaşamadı.

Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını yaptı. Yapılan baskında lavabolar tek tek didik didik aranırken, her hangi bir bulguya rastlanmadı. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması ise sürüyor.

Ekipleri aramanın ardından tutanak tutarak belediyeden ayrıldı.

"Herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı"

Polis ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, lavabolarda yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade ederek, "Polis ekiplerinin binaya gelmesi sonrası kendileri ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde saat 17.45 civarından istihbari bir bilginin alındığı ve belediyemizin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine geldiklerini ifade ettiler. Yapılan arama neticesinde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı yönünde tutanak tutulduğu" dedi.

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