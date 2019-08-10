2019'un yakıt cimrisi araçları belli oldu! Bu araçlar neredeyse yakıtı kokluyor
TÜRKİYE, dünyanın en pahalı akaryakıtını tüketiyor. ÖTV ve KDV oranları ile deponun yarıdan fazlası vergiye gidiyor. Hal böyle olunca en az yakan benzinli ve dizel araçlar vatandaşın gözdesi. Sizin için 2019 yılının en az yakıt tüketen araçlarını listeledik.
Aracınıza 100 liralık benzin aldığınızda bunun 67 lirasını vergi olarak ödüyorsunuz. Gelir seviyesi de göz önüne alındığında Türkiye en pahalı akaryakıtı kullanıyor. Böyle olunca da araç alırken en öne çıkan kriter yakıt tüketimi oluyor. Bir aracın yedek servisinden, parçalarının hesaplı olmasına kadar bir çok kriter de devrede. Gelelim yakıtta en cimri otomobiller listesine. Türkiye'de çokça tercih edilen araç modellerini ve yakıt harcama limitlerini listeledik. İşte araba alırken size kılavuzluk edecek en az benzin ve motorin harcayan arabaların listesi:
Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP
Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre
Toyota Prius 1.8 CVT 99HP
Yakıt tipi: Benzin
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre
Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP
Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre