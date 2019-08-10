2019'un yakıt cimrisi araçları belli oldu! Bu araçlar neredeyse yakıtı kokluyor

Aracınıza 100 liralık benzin aldığınızda bunun 67 lirasını vergi olarak ödüyorsunuz. Gelir seviyesi de göz önüne alındığında Türkiye en pahalı akaryakıtı kullanıyor. Böyle olunca da araç alırken en öne çıkan kriter yakıt tüketimi oluyor. Bir aracın yedek servisinden, parçalarının hesaplı olmasına kadar bir çok kriter de devrede. Gelelim yakıtta en cimri otomobiller listesine. Türkiye'de çokça tercih edilen araç modellerini ve yakıt harcama limitlerini listeledik. İşte araba alırken size kılavuzluk edecek en az benzin ve motorin harcayan arabaların listesi: