Ekrem İmamoğlu: Onlara 2 kat teşekkür ediyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane binası bahçesinde seslendiği belediye çalışanlarının Kurban Bayramını kutladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, günün ilk bayramlaşması için İstanbul Valiliği'ne gitti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İmamoğlu, bir süre görüştü.
İmamoğlu, valiliğin ardından belediyenin Saraçhane'deki bahçesinde belediye çalışanlarıyla buluştu. Bayramların, insanların birbirini hatırlamasına vesile olduğunu dile getiren İmamoğlu, bayramda seyahat edeceklere dikkat etmeleri ve uykusuz araç kullanmamaları uyarılarında bulundu.
Birlik ve beraberlik vurgusu
İmamoğlu, genel olarak bayramlarda tatil yapmamayı tercih ettiğini belirterek, "Bayramlarda kucaklaşırsak, birbirimizi hisseder, yardımlaşırsak toplumun birliği ve bütünlüğü daha kuvvetli hale gelir. İslam dünyasının ve Türkiyemizdeki insanlarımızın inancıyla paralel dini bayramlarının bu hassasiyetini toplumsal kazanca dönüştürmeliyiz. Ben, bu yönünü önemsiyorum. Birliğin, beraberliğin kuvvetlendiği bir bayram olmasını diliyorum." diye konuştu.
"Onlara 2 kat teşekkür ediyorum."
Kurban bayramında çalışacak olan belediye personeline başarılar dileyen İmamoğlu, "Onlara 2 kat teşekkür ediyorum. İstanbul'da yaşayan insanlara hizmet edecekler. O bakımdan onların emekleri 2 kat." dedi.