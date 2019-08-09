Ekrem İmamoğlu: Onlara 2 kat teşekkür ediyorum

Birlik ve beraberlik vurgusu

İmamoğlu, genel olarak bayramlarda tatil yapmamayı tercih ettiğini belirterek, "Bayramlarda kucaklaşırsak, birbirimizi hisseder, yardımlaşırsak toplumun birliği ve bütünlüğü daha kuvvetli hale gelir. İslam dünyasının ve Türkiyemizdeki insanlarımızın inancıyla paralel dini bayramlarının bu hassasiyetini toplumsal kazanca dönüştürmeliyiz. Ben, bu yönünü önemsiyorum. Birliğin, beraberliğin kuvvetlendiği bir bayram olmasını diliyorum." diye konuştu.