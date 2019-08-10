Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı

Yol boyunca "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyeleri ile kafileler halinde Arafat'a ulaştırılan hacı adayları çadırlarına geçti.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ve sabah namazını kılan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince hazırlanan irşat programlarını takip edecek.