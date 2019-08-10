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Altan Tan'dan bomba Abdullah Öcalan iddiası! İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebilir

Diyarbakır eski milletvekili Altan Altan, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Tan "İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

Altan Tan TV5'te katıldığı programda Öcalan'ın “Kürt sorununda çözüm için hazırım açıklamalarını değerlendirdi. Eski HDP'li vekil, Kürt meselesinde bir çözüme ulaşmak için "PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı" derken, Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir 'çözüm süreci'nin mümkün olabileceğine işaret etti.

PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı

PKK'nın Türkiye'de aynen 2013 Nevruz'unda Abdullah Öcalan'ın mektubunda belirtildiği gibi taktik olarak değil stratejik olarak sonsuza kadar silahları susturması lazım.

İmralı'dan 2013 konseptine dönme çağrısı gelebilir

Öcalan'ın seçimden üç-dört gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de 'Türkiye'nin hassasiyetleri' dediği noktada o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı'dan PKK'ya silah bırakma, 2013 sürecine konseptine sürecine, geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum.

Suriye'deki Kürtlerin statüsünün tanınması lazım

Bu noktadan sonra o sağlanabilirse tabii bunlar çok kolay şeyler değil, bir sürü faktör var işin içerisinde bizim bizzat şahit olduğumuz görüşmeler var. Yani Kandil'de, İmralı'da, parlamento'da... Bunların bir kısmını bugün anlatabiliyoruz bir kısmını daha genel cümlelerle ifade ediyoruz. İçeride ve dışarıdan bozucu faktörler, aktörler var. Yani Suriye'de bir uzlaşma olabilmesi için Kürt meselesi'nin bir noktaya gelmesi lazım, Suriye'deki Kürtlerin statüsünün tanınması lazım.

PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşını bırakması lazım

O statünün Türkiye'ye tehdit unsuru değil aynen Kürdistan bölgesel yönetimi gibi dost bir ilişki içerisinde olması lazım. Bunun karşılığında da PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye karşı savaşını bırakması lazım. Mesela PYD şunu diyor haklı olarak " Ben bugüne kadar Türkiye'ye herhangi bir saldırıda bulunmadım ama Türkiye (karşı saldırı olduğunu ) iddia ediyor" diyor. Polemiklere de girmeden silahların susması lazım. Ben böyle bir çağrının bu hafta ya da önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum. 

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