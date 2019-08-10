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Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi

Danimarka'da polis merkezinde patlama meydana geldi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
Patlama başkent Kopenhag’ın Nørrebro bölgesindeki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.

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