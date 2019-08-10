Fener Rum Patriği'nden MHP'li başkana makamında ziyaret!

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla Yılmaz'ı tebrik eden Bartholomeos, Silivri'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti.

Ortodokslar'ın son azizi Silivri'de doğdu

Bilindiği gibi "Ortodokslar'ın son azizi" olarak kabul edilen Aziz Nektarius'un doğduğu ev Silivri sınırları içerisinde bulunuyor.