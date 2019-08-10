Erdoğan'dan Ağustos vurgusu: Zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ağustos'ta zaferler halkasına yenisini ekleyeceğiz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında, "En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir yenisini ekleyeceğiz

-Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu Ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz.

Hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz

-Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.