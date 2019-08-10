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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı özel maç için Sivas'a gitti. Sarı lacivertlilerin maç kadrosu da belli oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, 24 ismi kadroya dahil etti.

Bu akşam saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

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Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

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