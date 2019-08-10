Tam 17 yaprak 34 sayfa altın yazmalı! Diyarbakır’da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, ''Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır il merkezinde ikamet eden bir şüpheli şahsın, elinde bulundurduğu ve Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği tarihi kitabı satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edilmiş.