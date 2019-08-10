Antalya'da doğumdan sonra genç kadına yanlış kan vererek komalık ettiler

"En güzel günümüz an acı günümüz oldu"

Yaşananlara tepkili olan Ayanoğlu'nun eşi Polat Ayanoğlu, sezaryen sonrası eşinin kan değerlerinin düşük olduğu gerekçesiyle 2 tüp kan verildiğini ancak bu kanın yanlış kan gurubu olduğunu ileri sürdü. "En güzel diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu" diyen Polat Ayanoğlu, yaşanılanları şu sözlerle anlattı: "İlk etapta doktorlar bu reaksiyonun kandan dolayı olduğuna kanaat getiremediler. Ancak daha sonrası 50 cc de kan durduruldu bir süre.