Antalya'da doğumdan sonra genç kadına yanlış kan vererek komalık ettiler
ANTALYA'da hastanede sezaryenle doğum yapan Ayşe Ayanoğlu'na, kan tüplerine yanlış etiket yapıştırılması nedeniyle 2 ünite yanlış kan verildi. Hayati tehlikeyi 5 gün sonra atlatan talihsiz kadının tedavisi 17 gündür devam ediyor.
Antalya'da özel bir hastanede sezaryenle yeni doğum yapan Ayşe Ayanoğlu'na (29), kan tüplerine yanlış etiket yapıştırıldığı ve bu yüzden 2 ünite yanlış kan verildiği iddia edildi. Doğumun hemen ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan kadının yaklaşık 17 gündür tedavisi devam ediyor. Duruma tepkili olan Ayanoğlu'nun eşi Polat Ayanoğlu, "En güzel günümüz diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu" dedi.
Antalya'da yaşayan Polat Ayanoğlu ve Ayşe Ayanoğlu (29), 4 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 23 Temmuz günü özel bir hastanede sezaryen ameliyatıyla 'İnci' adında ilk bebekleri dünyaya geldi. Ameliyat sonrası kan ihtiyacı bulunan Ayşe Ayanoğlu'na, iddiaya göre kan gurubu olan 0 RH+ yerine 2 ünite AB RH+ kan verildi. Ardından vücudu tepki veren Ayanoğlu'nun durumu doktorlara bildirildi.
"Hemşire tüpleri yanlış yapıştırmış"
Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde, Ayanoğlu'na verilecek kanın yer aldığı tüpe hemşire tarafından yanlışlıkla başka bir kan grubunun etiketini yapıştırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayanoğlu acilen başka bir özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan genç kadın, 5 gün sonra hayati tehlikeyi atlatabildi. Dünyaya gelen ilk bebeğinden ayrı kalmak zorunda kalan Ayanoğlu'nun, iç organlarının zarar görüp görmediği konusunda başlatılan tedavisi yaklaşık 17 gündür devam ediyor.
"En güzel günümüz an acı günümüz oldu"
Yaşananlara tepkili olan Ayanoğlu'nun eşi Polat Ayanoğlu, sezaryen sonrası eşinin kan değerlerinin düşük olduğu gerekçesiyle 2 tüp kan verildiğini ancak bu kanın yanlış kan gurubu olduğunu ileri sürdü. "En güzel diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu" diyen Polat Ayanoğlu, yaşanılanları şu sözlerle anlattı: "İlk etapta doktorlar bu reaksiyonun kandan dolayı olduğuna kanaat getiremediler. Ancak daha sonrası 50 cc de kan durduruldu bir süre.