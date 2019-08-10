Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası

Antalya’da yaşayan Polat Ayanoğlu (37) ve Ayşe Ayanoğlu (29), 4 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 23 Temmuz günü özel bir hastanede sezaryen ameliyatıyla ‘İnci’ adında ilk bebekleri dünyaya geldi. Ameliyat sonrası kan ihtiyacı bulunan Ayşe Ayanoğlu’na, iddiaya göre kan gurubu olan 0 RH+ yerine 2 ünite AB RH+ kan verildi. Ardından vücudu tepki veren Ayanoğlu’nun durumu doktorlara bildirildi. Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde, Ayanoğlu’na verilecek kanın yer aldığı tüpe hemşire tarafından yanlışlıkla başka bir kan grubunun etiketini yapıştırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayanoğlu acilen başka bir özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan genç kadın, 5 gün sonrası hayati tehlikesini atlatabildi. Dünyaya gelen ilk bebeğinden ayrı kalmak zorunda kalan Aynoğlu’nun, iç organlarının zarar görüp görmediği konusunda başlatılan tedavisi yaklaşık 17 gündür devam ediyor.