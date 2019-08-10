GÜNCEL

Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası

Antalya’da özel bir hastanede sezaryenle yeni doğum yapan Ayşe Ayanoğlu’na (29), kan tüplerine yanlış etiket yapıştırıldığı ve bu yüzden 2 ünite yanlış kan verildiği iddia edildi. Doğumun hemen ardından 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan kadının yaklaşık 17 gündür tedavisi devam ediyor. Duruma tepkili olan Ayanoğlu’nun eşi Polat Ayanoğlu, “En güzel günümüz diye düşündüğümüz gün, aynı zamanda en acı günümüz oldu” dedi.

Antalya’da yaşayan Polat Ayanoğlu (37) ve Ayşe Ayanoğlu (29), 4 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 23 Temmuz günü özel bir hastanede sezaryen ameliyatıyla ‘İnci’ adında ilk bebekleri dünyaya geldi. Ameliyat sonrası kan ihtiyacı bulunan Ayşe Ayanoğlu’na, iddiaya göre kan gurubu olan 0 RH+ yerine 2 ünite AB RH+ kan verildi. Ardından vücudu tepki veren Ayanoğlu’nun durumu doktorlara bildirildi. Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde, Ayanoğlu’na verilecek kanın yer aldığı tüpe hemşire tarafından yanlışlıkla başka bir kan grubunun etiketini yapıştırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayanoğlu acilen başka bir özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan genç kadın, 5 gün sonrası hayati tehlikesini atlatabildi. Dünyaya gelen ilk bebeğinden ayrı kalmak zorunda kalan Aynoğlu’nun, iç organlarının zarar görüp görmediği konusunda başlatılan tedavisi yaklaşık 17 gündür devam ediyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahlaksız paylaşımlar! İETT Genel Müdürü Bağış'tan önemli açıklama
Ahlaksız paylaşımlar! İETT Genel Müdürü Bağış'tan önemli açıklama
İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata
İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Taylan Antalyalı Kayserispor'la anlaştı
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Taylan Antalyalı Kayserispor'la anlaştı
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Zonguldak'ta zili çalan komşu baba ve oğlu bıçaklayarak ağır yaraladı
Zonguldak'ta zili çalan komşu baba ve oğlu bıçaklayarak ağır yaraladı
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
Tanzanya’da yakıt tankerin patladı çok sayıda ölü var
Tanzanya’da yakıt tankerin patladı çok sayıda ölü var
Bursa bayram namazı saati! Diyanet Bursa Kurban bayramı namaz vakti
Bursa bayram namazı saati! Diyanet Bursa Kurban bayramı namaz vakti
Hulusi Akar "Komşularımız akıllarını başlarını alsın"
Hulusi Akar "Komşularımız akıllarını başlarını alsın"
Hürmüz Boğazı'nda İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
Hürmüz Boğazı'nda İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
Bilecik bayram namazı saati kaçta Diyanet kurban bayramı namaz vakti
Bilecik bayram namazı saati kaçta Diyanet kurban bayramı namaz vakti
Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi
Yalova bayram namazı saati! Diyanet Yalova Kurban bayramı namaz vakti
Yalova bayram namazı saati! Diyanet Yalova Kurban bayramı namaz vakti