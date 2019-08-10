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Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Roma dönemine ait ceylan derisi üzerine yazılmış, altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden şüphelinin Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği kitabı satmak için alıcı aradığı belirlendi.

Bunun üzerine dün Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlı tarihi eseri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 34 sayfadan oluşan, ceylan derisine altın yazmalı kitap bulundu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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