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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Kurban Bayramı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Kurban Bayramı mesajında milletimizin ve tüm Müslümanların bayramını tebrik ederek, “Acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafya farkı gözetmeden bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Hacılarımızla birlikte milletimiz, geleceğimiz ve bütün insanlık adına dua ve niyazda bulunduğumuz kutsal topraklardan sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum” ifadesini kullandı. 
“Allah’ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramına kavuşmanın hazzını ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Erbaş şöyle devam etti:  “Kurban; Allah’a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolüdür. Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya yakınlaşmayı ifade etmektedir. 

Bayramlar ise, hayatı sekinet ve huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren paylaşma ve dayanışma günleridir. Birbirimizi hatırlamak, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli fırsatlardır. 

Bayramlar hep beraber yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar, bütün yeryüzünün neşesi olursa hakiki anlamını bulur.  Bu itibarla, bayram vesilesiyle anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek gönüllerini ihya edelim. Kimsesiz, yaşlı ve yalnız olanları hatırlayarak bayramın bereketini beraber yaşayalım. 
Bayrama hasret kalanların; yetim, garip, mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olalım. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerinde kalıcı hatıralar bırakalım. 
Acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafya farkı gözetmeden bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim. 
Bu duygu ve düşüncelerle, vahyin şehri Mekke’den, Arafat’ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” 

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