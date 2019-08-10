DÜNYA

Kurban Bayramı arefesinde, Kabe’nin örtüsü değiştirildi

Kurban Bayramı arefesinde, Kabe’nin örtüsü değiştirildi. Onlarca işçinin katıldığı çalışmalar, kameralara yansıdı.

Bu sene de Kurban Bayramı arefesinde, Kabe’nin örtüsü değiştirildi. Mekke'de 200 işçinin emeğiyle hazırlanan ve yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılarak oluşturulan örtü, Kabe ile buluştu. 200 işçinin emeğiyle hazırlanan örtüyü Kabe’ye örtmek için, onlarca işçi ter döktü. O anlar kameralar yansıdı.

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