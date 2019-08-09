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Bahar Candan arkadaşına sinirlenip tekme tokat girişti açıklaması olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Bahar Candan'ın, arkadaşının üzerine atlayarak dayak attığı görüntüler internete sızdı. Candan, görüntülerin yayılmasının ardından dayağın sebebini açıkladı.

İlk olarak ablası Nihal Candan'ın katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasına bir yıl sonra katılarak adını duyurmayı başaran Bahar Candan, yine gündemin üst sıralarında yerini almayı başardı. Yaptığı ilginç paylaşımlarla sıklıkla adından söz ettiren Candan, bu sefer bir arkadaşını tekme tokat dövdü. Yazlık mekanda bir arkadaş grubuyla oturduğu esnada karşısındaki arkadaşının ayağını sallamasına sinir olan Bahar Candan, kalkıp arkadaşının yanına gitti. İlk olarak arkadaşının salladığı ayağını indiren Candan, ardından tekme tokat girişti. Arkadaşı afalladı: Candan'ın ilk başta ciddi olduğunu anlamayan kız, yediği tokatların ardından afalladı. Arkadaşının saçını çekmeye ve tokatlamaya devam eden Candan'ı, çevredekiler zor sakinleştirdi.

Annesine küfretmiş, şimdi kardeşlermiş: Görüntülerin yayılmasının ardından hesabından açıklama yapan Candan, olayın 2-3 yıl önce yaşandığını belirterek, arkadaşına dayak atmasının sebebinin küçüklükte annesine küfür etmesi olarak gösterdi. Ayrıca o kişiyle şu anda kardeş gibi olduklarını da sözlerine ekledi. 

Kürklü pozu olay olmuştu: Öte yandan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bulunan bir kürkçüye giderek bu pozu paylaşmış ve hayvanseverler tarafından eleştirilerin odağı olmuştu.

Klibi olay yaratmıştı: Candan, son olarak ise geçtiğimiz ay çıkardığı bir şarkısında iğrenç görüntüler sergilemiş ve yine tepkilere neden olmuştu.

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