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Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kaz Dağları'ndaki ağaç kesim iddialarıyla önemli bir açıklama geldi. Kurum; ''Söz konusu alan Kaz Dağları'nda değildir, Kaz Dağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir, 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Isparta Valiliğindeki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklama yaptı. Kurum Kaz Dağları'ndan ağaç kesim iddialarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. 

Kurum, çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini, Bakanlık olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevreci, doğayı koruyan adımlar attıklarını belirtti.

Sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktiklerini, dikmeye de devam ettiklerini anlatan Kurum, kişi başı yeşil alan miktarını 7-8 metrekarelerden 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

OECD raporunda Türkiye'nin, çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetten, yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldığına işaret eden Kurum, çevre hassasiyeti konusunda millet bahçeleri, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, sıfır atık projesi, atık su arıtma tesisleri gibi yatırımların önemli olduğunu dile getirdi. 

Kazdağları'nda söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir,

Kazdağları'ndaki ağaç kesim iddialarına ilişkin Kurum, "Söz konusu alan Kazdağları'nda değildir, Kazdağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir, 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır." dedi. 

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