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MasterChef Türkiye ikinci sezon birinci fragmanı

Tv8'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın yurtdışından satın alıp Türkiye'de yayınladığı programlardan en yenisi olan MasterChef'in ikinci sezonu için tarih verildi.

İlk sezonda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Hazer Amani gibi ünlü şeflerin jüriliği öncülüğünde büyük beğeni toplayan MasterChef Türkiye'nin ikinci sezonu için Acun Ilıcalı tarih verdi. Geçtiğimiz günlerde jüride değişiklik yaptığını duyurarak Hazer Amani ile yollarını ayıran Ilıcalı, sosyal medya hesabından ilk fragmanı paylaştı. Ilıcalı, MasterChef yeni sezonunun 18 Ağustos Pazar günü TV8’de başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni sezonda hangi yarışmacıların ön planda olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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