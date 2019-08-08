Denizli'deki depremde çocuklardan örnek davranış

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Denizli halkında paniğe neden oldu. Sokaklara çıkan vatandaşlar, şimdi de artçı sarsıntı endişesi yaşıyor.

Ancak deprem sırasında bir spor salonunda masa tenisi oynayan çocukların, hareketleri takdir topladı.

BİLİNÇLİ HAREKET ETTİLER

Deprem sırasında panik yapmak yerine son derece bilinçli olan çocuklar, masaların altına girerek bekledi.

Çocuklar, deprem sonrasında da salonu sakince terk etti.