Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana gelen olayda; oğlu D.Y.'nin evden tabancayla çıktığını gören anne A.Y., polisi aradı. Annenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

D.Y., kısa sürede yakalandı. Üzerinde tabanca olmadığı görülen D.Y., polisin ısrarına rağmen silahın yerini söylemedi.

Polis, tabancayı bulmak için çevrede araştırma başlattı. Kurusıkıdan bozma bilye atar olduğu belirlenen ve içinde 2 adet fişek bulunan tabanca, bir apartmanın çatı katında çuval içinde bulundu.

D.Y.'nin gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izleyen anne, "Ben sana ne dedim?" derken oğlu, "Neden ihbar ettin?" diye sordu. D.Y., polis merkezine götürüldü.