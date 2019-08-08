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Ankara'da iş adamı Zinnur Erol silahlı saldırıda öldü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Zinnur Erol, (48) tartıştığı kişi tarafından aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan, silahla intihar etti.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde iş adamı Zinnur Erol (48) ile arkadaşı olduğu öğrenilen Süleyman S., 06 FS 4804 plakalı otomobille Çetin Emeç Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.

Süleyman S., yol kenarında devam eden tartışmanın ardından tekrar araca binen Erol'a yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Erol olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman S., Mevlana Bulvarı'nda bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Zanlı intihar etti

Süleyman S.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının Altındağ ilçesinde silahla intihar ettiğini tespit etti.

Polis, cinayetin nedenini araştırıyor.

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