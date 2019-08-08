8 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

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8 Ağustos 2019 son 24 saat haber bülteni...

Akşener Kaz Dağları'ndan Erdoğan'a seslendi

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gel kardeşim şurayı gör. Sana atılan yalanları gör. " diye seslendi.

Bahçeli'den basın toplantısında şok açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Fırat'ın doğusunda hilal yükseltilmeli hainler cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Yavaş ile AK Partili üye arasındaki tartışma

Yavaş, AK Partili üyeye En fazla hangi konuda önerge verildi? sorusuna 'Altyapı' yanıtı alınca "Demek ki yapmamışsınız. Bana bırakmışlar" diyerek eleştirdi.

Bakan Akar'dan Kıbrıs çıkışı

Akar "Yanlış hesap yapılmasın. Gücümüzün, kuvvetimizin test edilmemesi gerektiğini, bunun faturasının ağır olacağını her fırsatta söyledik." dedi.

Perinçek'ten tartışma yaratacak çıkış

Abdullah Öcalan'dan çiçek almasıyla ilgili konuşan Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Pişman olmadığını söyleyerek çok doğru bir şey yaptığını savundu.

Türkiye ve ABD anlaştı peki Suriye güvenli bölge için ne diyor?

Haberde ayrıca sivil halka gözdağı verilerek 'Bu saldırgan ABD-Türkiye projesine alet olan Suriyeli Kürtlerin de bu açıdan tarihi bir sorumluluk taşıdığı' vurgulandı.

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