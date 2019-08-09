Kayseri polisinden bayram öncesi sıkı denetim

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Özel Harekât, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve resmi ekiplerle beraber, Kocasinan ilçesinde bulunan Boztepe bölgesinde terör örgütlerinin eylem yapma ihtimaline karşı gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde toplam 256 araç ve 563 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, 9 araca 13 bin 453 TL para cezası kesilirken 1 araç trafikten men edilerek, pompalı tüfekle havaya ateş etmekten 2 şahısa adli işlem uygulanarak 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.