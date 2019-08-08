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Zonguldak'ta polis ile TIR sürücüsünün tartışması karakolda bitti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre, TIR'ların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polislerine, "Sen kimsin?" diyerek evraklarını vermeyen TIR sürücüsü İ.T., polis merkezine götürüldü. İ.T.'ye 1500 TL ceza kesilirken, polis ise hakkında şikayetçi oldu.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 81 DU 501 plakalı TIR’ın sürücüsü İ.T., TIR'ın girmesinin yasak olduğu sokağa girince trafik sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ile tartışmaya başlayan TIR sürücüsü İ.T., iddiaya göre, polisin evraklarını istemesi üzerine "Sen kimsin?" diyerek evraklarını vermek istemedi.

Takviye ekiplerin gelmesi ile olay karakola taşındı.

TIR sürücüsü İ.T.'ye 1500 TL ceza kesildi, ayrıca trafik polisi, görevini yaptırmadığı gerekçesiyle sürücü İ.T.'den şikayetçi oldu.

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