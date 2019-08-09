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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan hastaneye kaldırıldı

Serdar Ortaç'ın açtığı boşanma davasının ardından önceki gün tek celsede yollarını ayıran ikiliden Chloe Loughnan hastanelik oldu. Chloe Loughnan'ın boşadı eşinden alacağı nafaka da ortaya çıktı.

Aylardır ortaya atılan iddialar gerçek oldu. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. 5 yıllık evliliğin bir anda bitmesinin ardından çeşitli iddialar magazin gündemini meşgul ederken Serdar Ortaç'ın, eşine nafaka vereceği ortaya çıktı.

Boşanma sonrasında Chloe Loughnan hastanelik olurken Serdar Ortaç başında bekledi ve şunları söyledi:

-Kadın bana 8 senesini vermiş, getirmeyeceğim mi hastaneye, insanlığa sığır mı? Anlaşarak boşandık, o yüzden bunun sonuçlarına katlanacağız. Allah kaderi baştan yazar, ne istese o olur. Bize de bunu uygun görmüş bu oldu. 

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