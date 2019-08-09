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Pendik’te balkondan aşağı düşen genç hostes hayatını kaybetti

Pendik’te erkek arkadaşı M.C.O.(29) ile tartıştığı esnada 3. kattaki evinin balkonundan düşen hostes Özge Birol (23) hayatını kaybetti. M.C.O. ifade verdikten sonra serbest bırakılırken hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Özge Birol ile aynı şirkette pilot olan erkek arkadaşı M.C.O. iddialara göre geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de bir mekana gittiler. Buradan ayrılan ikili saat 04.30 sıralarında Özge Birol’un Pendik’teki evine gittiler. Evde ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Özge Birol 3. katta bulunan evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C.O.’nun ifadesinde, Özge Birol’un kendisini balkondan aşağı atmaya çalıştığını, genç kadını tutmaya çalıştıysa da başarılı olamadığını ve balkondan aşağı düştüğünü söylediği öğrenildi. M.C.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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