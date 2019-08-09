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Adana Belediye Başkanı Karalar'dan şiveli çıkış: Yeter lo

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Karalar, Meclis Toplantısı oturumu esnasında "Yeter lo" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. 

CHP'li Başkan, Adana Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Oturumunda yaptığı konuşmada, başka bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" ifadelerini kullandı. 

Karalar'ın bu ifadeleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. 

Karalar, daha önce de yine bir toplantı esnasında bir meclis üyesine "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" diyerek espri yapmıştı.

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