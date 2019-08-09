Hadise Geliyorum Yanına şarkıcı çıktı sözleri Gülşen yazdı

Hadise, 'Geliyorum Yanına' adlı şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği Gülşen'e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait olan parça, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Parçaya, beş mekanda 70 oyuncu ile klip çekildi. Klip, ilk kez Hadise'nin Harbiye Açıkhava konserinde gösterilecek. Hadise bu şarkı için 'pop kurtuldu' demişti. Instagram hesabından şarkıyı şu sözlerle duyurdu:

Geliyorum Yanına şimdi tüm dijital platformlarda dinlemek için storylere göz atabilirsiniz! Canım arkadaşlarım Gülşen ve Ozan şarkı için gece gündüz çalıştılar. Yıllar sonra yeniden bir şarkıda buluşmak çok güzel bir duygu!