TRT Çocuk'ta çocuk Kaz Dağları dedi sunucunun eli ayağına dolaştı!

TRT Çocuk kanalının sevilen programı Haberin Olsun'da önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Küçük çocukların telefonla canlı yayına bağlanarak kendi haberlerini sunduğu programda bir çocuğun "Kazdağları'na zarar veriliyor" demesi üzerine sunucu ne yapacağını şaşırdı.

Programa katılan 9 yaşındaki Utku Ege Akburu ismindeki çocuğun sözleri üzerine reji ekibi, telefon bağlantısını kesti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olayda sunucunun verdiği tepki dikkat çekici bulundu.

Utku'nun sözlerinin ardından program sunucusu Gözde Çevik, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek yayından aldı. Kısa sürede gündeme oturan bu olaya siyasetten isimler tepki gösterdi.

Sunucu açıklama yaptı: Sunucu Gözde Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla "Sosyal medya üzerinden küfür eden hakaret edenleri çocukların gülen yüzü hatrına umursamıyorum"ifadelerini kullandı.