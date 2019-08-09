9 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

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9 Ağustos 2019 son 24 saat haber bülteni...

İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi!

İmamoğlu, “Ağustos sonu iştiraklerle ilgili hiçbir sorunumuzun kalmayacağını umut ediyoruz” dedi.

Süleyman Soylu arabasının içinden çekip attı

Siz de kemerinizi takarken videonuzu çekip #KemerinSesGetirsin etiketiyle paylaşın scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanma şansı yakalayın

Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt

Zeydan Karalar, meclis toplantısında bir üyenin ek söz alma isteğine "Yeter lo" diyerek karşı çıktı.

Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti!

ehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz'un cenazesi Kahta ilçesinden kaldırıldı. Yavuz twitter hesabına 'kefen provası' deyip bir görselini sabitlemişti.

MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı

Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılırken Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun başında bulunan Osman Dereli de görevden alındı.

Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması!

Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir, 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır" dedi.

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