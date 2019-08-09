Bursa'da öğretmen, muhabbet kuşuna yüzlerce kelime öğretti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Recep Uzer, 7 aydır evinde beslediği 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşu ile adeta arkadaş oldu.

Uzer, omzundan ayrılmayan Paşa'ya yüzlerce kelime öğretti.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Paşa, “Recep Tayyip Erdoğan”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Bismillah”,“Kıskananlar çatlasın”, “Maşallah”, “Sübhanallah”, “Recep hoca korkuyorum, gel”, “Sevmiyor musun, sen beni”, ''Bana çay, sana yok”, “Şımarık”, ''Sessiz ol, çocuk uyuyor”, "Beni de götür”, “Ben de geleceğim” diyebiliyor.

"15 YIL BOYUNCA YANINDAN AYRILMAYACAĞIM"

Öğretmen Recep Uzer, “33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım. Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağım.” dedi.