Süleyman Soylu arabasının içinden çekip attı : Siz de yapın

Soylu, Twitter'de paylaştığı videoda "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin. Haydi bismillah." ifadelerini kullanarak emniyet kemeri taktı.

Siz de kemerinizi takarken videonuzu çekip #KemerinSesGetirsin etiketiyle paylaşın scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanma şansı yakalayın