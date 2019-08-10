DÜNYA

Hacı adayları Arafat'ta

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu.

Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'ta bulunuyor.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dua ediyor.

Geceden tepeye çıkanlara sabahın ilk ışıklarıyla gelenler eklenince Cebel-i Rahme çevresinde büyük yoğunluk yaşanıyor.

Bazı hacı adayları kayalıklar üzerinde uyuyarak güneşin doğmasını bekledi. Hacı adaylarına, Rahmet Tepesi'nden ayrılırken öğle yemeği için kumanya verildi.

İrşat programı

Öte yandan Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor. İrşat çadırındaki program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılıyor.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.

Müzdelife bölgesine intikal edecek hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa’y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

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