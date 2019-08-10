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Altan Tan "İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebilir"

Diyarbakır eski milletvekili Altan Altan, İmralı'da tutkulu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Tan "İmralı'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı geleceğini tahmin ediyorum" dedi

PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaklaşık iki ay sonra İmralı Adası’na giderek dün görüşen avukatları, Öcalan’ın “Kürt sorununda çözüm için hazırım” dediğini aktarmıştı.

Altan Tan TV5'te katıldığı programda Öcalan'ın son açıklamalarını değerlendirdi. Eski HDP'li vekil, Kürt meselesinde bir çözüme ulaşmak için "PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakmalı" derken, Öcalan'ın son açıklaması sonrası yeni bir 'çözüm süreci'nin mümkün olabileceğine işaret etti.

PKK taktik değil stratejik olarak silah bırakma

PKK'nın Türkiye'de aynen 2013 Nevruz'unda Abdullah Öcalan'ın mektubunda belirtildiği gibi taktik olarak değil stratejik olarak sonsuza kadar silahları susturması lazım.

İmralı'dan 2013 konseptine dönme çağrısı gelebilir

Öcalan'ın seçimden üç-dört gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de 'Türkiye'nin hassasiyetleri' dediği noktada o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı'dan PKK'ya silah bırakma, 2013 sürecine konseptine sürecine, geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum.

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