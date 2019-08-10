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Ölen babasının cesedini morgdan çıkarıp acile getirdi

Şanlıurfa'da, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden şahıs, morga gelen çocukları tarafından, müdahale yapılmadığını iddia edilerek, cenaze aracı ile tekrar acile kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı yakınlarında meydana geldi. A.G. idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, bulvarda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Kırmızısaç, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 

Çocukları babalarının öldüğüne inanamadı 

Acı haberin çocuklarına verilmesinin ardından aile bireyleri, hastane morguna koştu. Morg görevlisi eşliğinde babalarının cansız bedenini gören fakat durumu kabullenemeyen Kırımızısaç ailesi, babalarının cesedini cenaze aracına yükleyerek hastane aciline götürdü. Burada doktorların ölen babalarına müdahale etmesini isteyen aile bireyleri, sağlık personelleri ve polis ile aralarında arbede yaşandı. Dakikalarca hastane acil kapısında bekletilen Yılmaz Kırmızısaç’ın cenazesi, daha sonra polisin araya girmesiyle otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

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