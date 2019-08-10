DÜNYA

Tanzanya’da yakıt tankerin patladı çok sayıda ölü var

Tanzanya’da kaza sonrası yakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi. 65 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.

Tanzanya’nın doğusundaki Morogoro şehrinde kaza sonrası yakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlamada en az 57 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Yerel medya, kaza yapan yakıt tankerinden yakıt almak için insanların toplandığı sırada patlamanın meydana geldiğini aktardı. Olayla ilgili çevredekilerin kayda aldığı görüntülerde, ellerinde bidonlarla kaza yerinde toplanan kalabalık ve patlama sonrası durum görüldü.

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