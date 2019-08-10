POLİTİKA

Hulusi Akar "Komşularımız akıllarını başlarını alsın"

Kıbrıs'ta Türk Barış Kuvvetleri Karargahı'nda iki saat süren bir toplantı gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Komşularımız akıllarını başlarını alsın" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar toplantının ardından "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" diye konuştu.

"TSK'nın Ada’daki varlığı şart"

Kıbrıs’taki son gelişmeleri değerlendiren Akar, "Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada’daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin” dedi.

KKTC’ye yaptığı ziyaret

Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temasları sürüyor. İlk kez bir Milli Savunma Bakanının TSK’nın komuta kademesiyle KKTC’ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı’na giden Bakan Akar, Onur Kıtası’nı selamladı, şeref salonu ve müzeyi gezdi, brifing aldı.

İki saatten fazla sürdü 

Akar ve komutanlar, daha sonra karargahta birlik komutanlarıyla bir araya geldi. İki saatten fazla süren toplantıda, Ada’da son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı, askeri faaliyetlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. 

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