Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

"Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor.