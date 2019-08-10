İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, Bahaddin Yetkin'in İSBAK'ın başına getirilmesini "Bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez" diyerek değerlendirdi.

Necati Özkan, İSBAK AŞ'ye genel müdür olarak atanan ve daha sonra gelen tepkiler üzerine istifa eden Bahaddin Yetkin ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"Ülke tarihinin en önemli zaferini kazanmışsınız"

Özkan şu ifadeleri kullandı: 25 yılın ardından ülke tarihinin en önemli zaferini kazanmışsınız. Az biraz rahatlayın, keyfini çıkarın arkadaşlar. Strateji sağlamsa, bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez, veremez.

Özkan'ın paylaşımı şöyle:

25 yilin ardindan ülke tarihinin en önemli zaferini kazanmissiniz. Az biraz rahatlayin e keyfini çikarin arkadaslar. Strateji saglamsa, bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez, veremez. — Necati Özkan (@NecatiOzkan) August 10, 2019