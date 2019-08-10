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İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata

İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, Bahaddin Yetkin'in İSBAK'ın başına getirilmesini "Bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez" diyerek değerlendirdi.

Necati Özkan, İSBAK AŞ'ye genel müdür olarak atanan ve daha sonra gelen tepkiler üzerine istifa eden Bahaddin Yetkin ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"Ülke tarihinin en önemli zaferini kazanmışsınız"

Özkan şu ifadeleri kullandı: 25 yılın ardından ülke tarihinin en önemli zaferini kazanmışsınız. Az biraz rahatlayın, keyfini çıkarın arkadaşlar. Strateji sağlamsa, bir küçük taktik hata, uzun yol yolcusuna zarar vermez, veremez.

Özkan'ın paylaşımı şöyle: 

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2011 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Bahaddin Yetkin'i İSBAK AŞ'ye genel müdür olarak atamıştı. İmamoğlu, atama eleştirilerine "Siyasi ve bunun gibi bir takım unsurlara takılmadık.

Başarı, beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik. Atamalar da bu yönde yapıldı" diyerek yanıt vermişti. Yetkin, tepkilerin ardından "gördüğü lüzum üzerine" istifa ettiğini duyurmuştu.

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