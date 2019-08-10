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Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Taylan Antalyalı Kayserispor'la anlaştı

Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Taylan Antalyalı Kayserispor'la anlaştı

Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş’ın da markajındaki isim 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı.

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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