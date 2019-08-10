Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi!

Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi!

Cenk Tosun'un adı transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. Tosun ile ilgili Ada basınından bomba bir haber geldi.

Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi! - Sayfa 1

Everton'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Cenk Tosun'un adı, yaz transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. 

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Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi! - Sayfa 2

Bomba haber

28 yaşındaki milli golcüye ulaşan Turkish Football adlı internet sitesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir habere imza attı.

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Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi! - Sayfa 3

Beşiktaş ve Schalke 04'ten gelen teklifi reddetti

Fanatik'te yer alan habere göre, sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Tosun Paşa'nın Beşiktaş ve Schalke 04'ten gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Everton'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. 

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Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi! - Sayfa 4

 Sözleşmesi 2022 yaza kadar

Juventus'tan Moise Kean'in transfer edilmesi sonrası forma şansı bulması gittikçe zorlaşan Cenk'in Merseyside ekibiyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

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