Eski takımı Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Cenk Tosun kararını verdi!
Cenk Tosun'un adı transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı. Tosun ile ilgili Ada basınından bomba bir haber geldi.
Everton'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Cenk Tosun'un adı, yaz transfer döneminde başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere pek çok kulüple anılmıştı.
Bomba haber
28 yaşındaki milli golcüye ulaşan Turkish Football adlı internet sitesi ise yıldız ismin geleceğiyle ilgili flaş bir habere imza attı.
Beşiktaş ve Schalke 04'ten gelen teklifi reddetti
Fanatik'te yer alan habere göre, sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Tosun Paşa'nın Beşiktaş ve Schalke 04'ten gelen transfer tekliflerini geri çevirerek Everton'da kalmaya karar verdiği ifade edildi.
Sözleşmesi 2022 yaza kadar
Juventus'tan Moise Kean'in transfer edilmesi sonrası forma şansı bulması gittikçe zorlaşan Cenk'in Merseyside ekibiyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.